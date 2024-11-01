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Güncel
İHA 01.11.2024 12:51

Zonguldak'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" toplantısı yapıldı

Zonguldak'ta polis ekiplerince "En İyi Narkotik Polisi Anne" toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" toplantısı yapıldı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında toplumun tüm kesiminin bu sürece katılması, vatandaşların narkotik suçları kapsamında bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri sürüyor.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli Rehberlik Öğretmenleri ve Okul Aile Birlikleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli Çocuk Evleri çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay ve Kızılay çalışanları, Zonguldak Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Derneği, Zonguldak Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu’nun katılımıyla Zonguldak Polis Evi Toplantı Salonunda En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Narko Rehberler vasıtasıyla 120 anne ve anne adayına “bağımlı olunmadan kullanımın fark edilmesi ve erken müdahale” konulu eğitim verilerek broşürler dağıtıldı. Narkotik suçlarına yönelik cep telefonu üzerinden hızlı bir şekilde ihbar yapmaya olanak sağlayan “Uyuma” aplikasyonu tanıtıldı ve uyuşturucu madde bağımlılığının zararları konusunda bilgilendirme yapıldı. Narkotik suçlarına karşı Zonguldak Emniyet Müdürlüğünce vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

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Anne Polis Uyuşturucu Zonguldak
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