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Güncel
AA 01.11.2024 11:57

Eskişehir'de kar maskeli şüpheli silahla 2 kişiyi yaraladı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kar maskeli şüpheli, iki ayrı olayla 2 kişiyi silahla yaraladı.

Eskişehir'de kar maskeli şüpheli silahla 2 kişiyi yaraladı

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta yüzünü kar maskesiyle gizleyen zanlı, husumetlisi olduğu iddia edilen eğlence mekanı çalışanı F.G'yi silahla vurmak için arkasından yaklaştı.

Bu sırada silahın tutukluk yapması sonucu olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı, rastgele ateş ettiği anda sokakta bulunan G.H'yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan G.H, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aynı sokağa yeniden gelip bu kez husumetlisini vurdu

İlk olayın ardından kaçan şüpheli, aynı sokağa yeniden dönüp, bu kez husumetlisi F.G'yi tabancayla sırtından yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan F.G'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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