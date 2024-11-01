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Güncel
AA 01.11.2024 10:50

Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan "İnme Günü" mesajı

Niğde İl Sağlık Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan "İnme Günü" mesajı

İnan, mesajında, beyin damarlarında tıkanıklık ya da kanama sonucu oluşan inmenin, dünya genelinde önde gelen ölüm ve engellilik nedenlerinden olduğunu bildirdi.

Dünya genelinde 25 yaş üzeri her 4 kişiden birinin hayatının herhangi bir döneminde inmeyle karşı karşıya kalacağının öngörüldüğünü belirten İnan, her yıl yaklaşık 12 milyon kişiye ilk kez inme tanısı konduğunu, yılda 7 milyon kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

İnan, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, tütün ve alkol kullanımının inme için en önemli risk faktörleri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalar, ufak yaşam tarzı değişiklikleriyle inme riskinin yüzde 90 önlenebileceğini ortaya koyuyor. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) ile aile hekimleri, kronik hastalıkların erken teşhisi ve tedavisinde aktif rol oynamaya teşvik ediliyor. HYP ile aile hekimleri, hipertansiyon, diyabet ve kalp damar hastalıkları gibi risk faktörlerine yönelik değerlendirmeler yapıyor ve danışmanlık hizmetleri sunuyor."

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