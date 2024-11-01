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Güncel
İHA 01.11.2024 10:38

Karaman'da binanın çatısı alev topuna döndü, mahalleli sokağa döküldü

Karaman'da bir apartmanın çatısı çıkan yangında alev topuna dönerken, mahalleli sokağa döküldü.

Karaman'da binanın çatısı alev topuna döndü, mahalleli sokağa döküldü

Yangın, akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi Şehit Zeki Yaşar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında çıktı.

Binanın çatısında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler çatıyı tamamen sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de bina etrafında güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. Yangın yerine doğal gaz ve elektrik ekipleri de sevk edildi. Mahalleyi saran yoğun duman nedeniyle evlerinde dışarıya çıkan vatandaşlar ise söndürme çalışmalarını izledi.

Karaman'da binanın çatısı alev topuna döndü, mahalleli sokağa döküldü



Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangında binanın çatısı tamamen yanarak kül oldu. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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