Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Kurul, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünde Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı.

Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 9 ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kentte iş ve meslek danışmanları tarafından 10 bin 595 bireysel danışmanlık, 2 bin 208 işveren danışmanlığı ile 669 engelli danışmanlığı görüşmesi yapıldığını ifade eden Babalıoğullu, iş arayan 138'i engelli 5 bin 239 kişinin özel sektörde istihdam edildiğini belirtti.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.