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Güncel
AA 01.11.2024 10:05

Çorum İskilip'te eski futbolcular gösteri maçı yaptı

Çorum'da İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci, eski futbolcuların da yer aldığı gösteri maçında forma giydi.

Çorum İskilip'te eski futbolcular gösteri maçı yaptı

İskilip Kaymakamlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla gösteri maçı organize edildi.

Şehit Mikail Kaya Stadyumu'ndaki maçta ilçenin iki köklü takımı İskilipspor ve İskilipgücüspor karşı karşıya geldi.

Maçta her iki takımın eski futbolcularının yanı sıra kaymakam Polat ve belediye başkanı Çizikci de forma giydi.

Polat, maçın ardından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen karşılaşmaya katıldıkları için sporculara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Çizikci ise Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaştıklarını ve sporun birleştirici gücüyle anlamlı bir gün yaşadıklarını söyledi.

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