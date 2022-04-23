Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 12:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları
Gram altın ne kadar? 23 Nisan 2022 güncel altın fiyatları...Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç TL?
Gram Altın Fiyatları
Alış: 915,25
Satış: 915,44
Çeyrek Altın Fiyatları
Alış: 1.493,00
Satış: 1.510,00
Yarım Altın Fiyatları
Alış: 2.985,00
Satış: 3.020,00
Cumhuriyet Altını Fiyatları
Alış: 5.960,00
Satış: 6,019,00
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