Ülkenin yıllık 40 bin tonluk enginar üretiminin yüzde 29'luk bölümü olan 11 bin 500 tonu İzmir'de gerçekleşiyor. Bölgede ağırlıklı olarak "sakız" ve "bayrampaşa" cinsi enginarlar ekimde tercih ediliyor.

Enginarın hasadı yılın ilk ayından itibaren yapılsa da asıl yoğunluk nisanda başlıyor. Bölgenin coğrafi işarete sahip olan ve ağırlıklı üretiminin yapıldığı sakız enginarında hasat ay sonuna kadar sürecek.

Hasadı nisanda başlayan bayrampaşa cinsi ise hazirana kadar toplanabiliyor.

"Ege mutfağında önemli yere sahip"

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, İzmir'in bitkisel üretimde 150'den fazla çeşide sahip olan bereketli bir coğrafya olduğunu söyledi.

Kentin enginar üretiminde de ülkenin en büyük üreticisi olduğuna dikkati çeken Özen, enginarın bu bölgede yoğun üretilmesinde ürünün iklime uygunluğunun yanı sıra Ege mutfağında önemli bir yeri olmasının da rol oynadığını belirtti.

İzmir'de en fazla enginar üretiminin Çeşme ilçesinde olduğunu vurgulayan Özen, bu ilçeyi Urla ve Torbalı'nın izlediğini kaydetti.

Geçen yıl fiyatlardaki dalgalanmalar nedeniyle enginar üreticisinin iyi bir sene geçirmediğini ancak 2022'de durumun farklı olduğunu ifade eden Özen, şöyle konuştu:

"Sakız enginarı hasadı mayısa kadar devam edecek. Üreticimiz şu an adet başı 5 ile 7 lira arasında satış yapıyor. Pazardaki fiyatı 10 lira civarında. Üreticimiz için adet başı 5-7 lira gayet güzel bir fiyat. Üreticimiz dönüm başı 1800, 2 bin 500 adet enginar elde ediyor."

Özen, geçen yıl hava şartlarında yaşanan olumsuzlukların bu sene için söz konusu olmadığına değinerek, "Bu sene havalar geç ısındı ama don etkisi yapacak bir havayla karşı karşıya değiliz." dedi.

Siparişe göre günlük kesim yapıyor

Urla'nın Kuşçular Mahallesi'nde 15 dönümlük alanda enginar üreten 46 yaşındaki İlker Çapacı da hem sakız hem de bayrampaşa çeşidinin üretimini yaptığını anlattı.

Ürünün hasadının zor olmadığını dile getiren Çapacı, "Fakat hasat edildikten sonra işlenmesi zor. Biz ayıklıyoruz, tencereye girecek şekilde müşteriye teslim ediyoruz. Akşam gelen siparişe göre sabah kesim yapıyoruz. Günlük taze kesim yapıyoruz. Ayıklayıp öğleden sonra teslim ediyoruz. Genelde ev ve lokantalara satış oluyor. Pazara da gönderiyoruz." diye konuştu.