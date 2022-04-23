İstanbul’da 5 ilçede su kesintisi…23 Nisan 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin 23 Nisan 2022 su kesintisi listesi...
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Arnavutköy
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Mustafa Kemal Paşa Mah,Karlıbayır Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
23.04.2022 08:19
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Arnavutköy
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Ömerli Mah,Deliklikaya Mah,Hadımköy Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
23.04.2022 08:23
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Arnavutköy
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Durusu Mah,Yeniköy Mah,Terkos Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
23.04.2022 10:28
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
B.Çekmece
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Celaliye Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
23.04.2022 10:41
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Fatih
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Yedikule Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
23.04.2022 09:43
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Maltepe
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Esenkent Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
23.04.2022 10:22
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Silivri
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
23.04.2022 10:31
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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