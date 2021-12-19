Karşılaşmanın hakemi Nicolas Winter, bir köşe vuruşu sırasında Opoku’ya karşı yapılan ırkçı tezahüratın ardından 35. dakikada maça ara verdi. İki takımın futbolcuları sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.

Winter, yapılan görüşmelerin ardından karşılaşmayı tatil etti.

Osnabrück kulübü üst yöneticisi Michael Welling, bu olaydan Opoku’nun çok etkilendiğini vurgulayarak, konuyu soyunma odasında ele aldıklarını, futbolcunun oyunu sürdürecek durumda olmadığını ve takım olarak yeniden maça çıkmama kararını aldıklarını söyledi.

“Irkçılığın futbolda yeri yok”

Welling, bu olayın sadece Duisburg veya Osnabrück’ün değil toplumsal bir sorun olduğunu anlattı:

"Bundan dolayı bizim için oyuncumuzla dayanışma içindeyiz. Bunun toplumda ve futbolda yeri olmadığını göstermek önemli."

Bu olayın ülkenin her yerinde meydana gelebileceğine işaret eden Welling, “Biz sadece ırkçılık karşıtlığını tişörtlere basmak ve sloganları bir yerlere yazmak istemiyoruz. Bunu ciddiye alıyorsak uygun bir şekilde hareket etmek lazım" dedi.

Ev sahibi Duisburg kulübünün basın sözcüsü Martin Haltermann’da yaşananlardan dolayı özür dileyerek, "Bu olay kulübün tarihinde en alt noktadır" diyor.

“Irkçı hakaretler kabul edilemez”

Haltermann, Osnabrück takımının kararını desteklediklerini söyleyerek ırkçı tezahüratta bulunan kişinin seyircilerin de yardımıyla tespit edildiğini vurguladı.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkan Yardımcısı Rainer Koch yaşanan ırkçı olayı kınayarak, "Irkçı hakaretler kesinlikle kabul edilemez ve bunun statta yeri yoktur" dedi.

Koch, ırkçı tezahüratta bulunanların tespit edilip hesaba çekilmesini istedi.

DFB’nin açıklamasında federasyon bünyesindeki kontrol komisyonunun olayın soruşturmasını üstleneceği, spor mahkemesinin de ileriki tarihte karşılaşma ile ilgili kararı vereceği duyuruldu.