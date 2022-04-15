Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 13:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı… ALES ne zaman, saat kaçta ve hangi gün?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 Nisan'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 17 Nisan'da uygulanacak 2022-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 7 Nisan'da saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
Öte yandan, 2022-ALES/1 sınavı için adayların Kıbrıs/Lefkoşa dahil saat 10.00'dan sonra, sınav yerel saate göre yapılacağından Kırgızistan/Bişkek için ise saat 13.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulunuldu.
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES 1 sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.
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