ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 17 Nisan'da uygulanacak 2022-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 7 Nisan'da saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

Öte yandan, 2022-ALES/1 sınavı için adayların Kıbrıs/Lefkoşa dahil saat 10.00'dan sonra, sınav yerel saate göre yapılacağından Kırgızistan/Bişkek için ise saat 13.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulunuldu.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES 1 sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.