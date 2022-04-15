Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat’ta bir otomobil park halindeki 5 araca çarparak zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde park halindeki 5 araca çarpıp zarar veren otomobilin sürücüsü kaçtı.
Haşim Kılıç Mahallesi Yozgat Caddesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpı.
Sürücü aracıyla olay yerinden kaçarken 5 otomobilde hasar oluştu.
Emniyet ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Yozgat Trafik Kazası
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