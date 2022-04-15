Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapılan Suriye uyruklu şüpheli, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, şüpheliyi sınır dışı edilmesi için Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne sevk etti.