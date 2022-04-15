Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapılan Suriye uyruklu şüpheli, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Ekipler, şüpheliyi sınır dışı edilmesi için Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne sevk etti.
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