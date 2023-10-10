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Güncel
AA 10.10.2023 17:06

Akyazı'da alüminyum fabrikası "beslenme dostu" sertifikası aldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir alüminyum fabrikası, "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı" kapsamında sertifika almaya hak kazandı.

Akyazı'da alüminyum fabrikası "beslenme dostu" sertifikası aldı

Sağlık Bakanlığınca, çalışanların sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite yapmalarını teşvik ederek iş yerinde verimliliğin ve üretkenliğin artırılması, sağlığı destekleyen iş yeri ortamının oluşturulması amacıyla hazırlanan programa yönelik çalışmalar sürüyor.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğünce 3 aydır yürütülen çalışmalar neticesinde, projeye uygunluk gösteren alüminyum fabrikasına sertifika verildi.

İlçede bu sertifikayı alan ilk, kent genelinde ise üçüncü iş yeri olan şirket, kaymakamlıkta düzenlenen törenle belgesini aldı.

Programa, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok, İlçe Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Nisa Nur Demir Türkmenay ile fabrikanın genel müdürü Çağatay Bölükbaşı katıldı.

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