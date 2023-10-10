Bayburt'ta sivil toplum kuruluşlarından Filistinlilere destek gösterisi

Yakutiye Camisi önünde, İHH İnsani Yardım Vakfı Bayburt Şubesi öncülüğünde düzenlenen gösteriye, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Bayburt Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Canoğlu, İsrail'in hukuksuz ablukası ve işgali nedeniyle Filistinlilerin yıllarca kendi topraklarında esir olarak hayat mücadelesi verdiğini söyledi.

Yıllardır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinlilerin, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalıştığını belirten Canoğlu şunları kaydetti:

"Bizler yaşanan tüm süreçlerde şunu net bir şekilde gördük, yeryüzünde bozgunculuk görevini üstlenmiş olan İsrail, hiçbir uyarıyı, kınamayı ve eleştiriyi dinlemedi. İsrail, her zaman istikrarın ve barışın karşısında düşmanca bir tutum sergiledi. Şimdi İsrail'in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanı. Şunu çok iyi biliyoruz ki yıllardır İsrail'in başlattığı ve yaktığı bu ateş kendisini yakacak bir ateştir. Bugünlerde yaşanan olaylar, neredeyse bir asırdır pençelerini Filistin topraklarına geçiren apartheid rejimi İsrail'in uyguladığı zulüm ve işgal politikasına karşı bir başkaldırıdır. Filistin'de işgal edilen topraklarını savunan tüm kardeşlerimize buradan desteklerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz."

Basın açıklamasının ardından dua okundu.