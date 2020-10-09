Antalya Zeytinköy'den bir aracın uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, plakasını tespit ettikleri aracı ilçe girişinde durdurdu.

Araçta bulunan M.B, İ.C, S.G. ve H.E'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 26 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.