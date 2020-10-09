Bakan Koca, Adana Valiliğindeki programının ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Hastanenin, Cerrahi Onkoloji servisini ziyaret eden Koca, burada tedavi görenlerle sohbet etti.

Hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.