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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Adana'da hastane ziyareti
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.
Bakan Koca, Adana Valiliğindeki programının ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.
Hastanenin, Cerrahi Onkoloji servisini ziyaret eden Koca, burada tedavi görenlerle sohbet etti.
Hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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