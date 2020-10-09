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Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazöz ve su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin, bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
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