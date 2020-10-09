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Ayrancı'da Kovid-19 denetimleri
[Fotoğraf: AA]
Ayrancı Kaymakamı Evren Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında ilçedeki semt pazarında denetim yaptı.
Semt pazarındaki uygulamaları denetleyen Çakır, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Çakır, vatandaşlara ve pazar esnafına alışveriş sırasında siperlik takılması, fiziki mesafenin korunması ve maske kullanımı hakkında hatırlatmalarda bulundu.
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