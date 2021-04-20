Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akşehir'de kaçak silah operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları baskında 1 tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca, mermi ve av fişeği ele geçirdi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar kapsamında A.K. ile U.U'nün ruhsatsız kaçak silah ve mermi sattığını belirledi.
Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait mermi ve av fişeği, ele geçirildi.
Etiketler: Kaçakçılık
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