Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 11:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de 2 sokak karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, koronavirüs tespit edilen 25 kişi nedeniyle 2 sokak, karantinaya alındı. 150'den fazla kişinin ise temaslı olduğu öğrenildi.
Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi'nde bulunan Beşik Sokak’ta 10, Platin Sokak'ta 15 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Kartepe İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca dün 2 sokakta 5 günlük karantina uygulanması kararı alındı.
Temaslıların da 150 kişiyi geçmesi nedeniyle mahallenin giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı.
2 sokakta oturanların ihtiyaçları ise Vefa Destek Grubu ile belediye ekiplerince karşılanacak.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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