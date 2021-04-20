Yakutiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta görevlileri, ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ekmek tüketmesi için ilçe genelinde sık sık denetimler yapıyor.

İlçedeki 35 fırında, üretim koşulları ve ekmek gramajlarını kontrol eden zabıta görevlileri, üretilen pidelerde eksik gramajlı ekmeğe rastlamadı.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde de denetimler yapan görevliler, işletme sahiplerine hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının önemini hatırlatarak fırın çalışanlarına eldiven ve maske dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Covid-19 ile mücadelede her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Salgınla karşı etkin mücadeleden asla taviz verilmemesi gerekiyor. Maske dağıtımı, dezenfekte ve temizlikte uyguladığımız çalışmalar ile maske, mesafe ve temizlik kurallarının uygulanabilirliği konusundaki sosyal medya mecralarındaki duyurularla, halkın bilinçlendirilmesi için gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçar, duyarlı davranıp Kovid-19 kurallarına uyanlara teşekkür etti.