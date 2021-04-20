Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da ormanda kaybolan işçiyi jandarma ekipleri buldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Akseki ilçesinde çalıştığı ormanlık alanda kaybolan işçi, jandarma ekiplerinin bir gün süren arama çalışmasıyla bulundu.
Güneykaya Mahallesi Gülendağı mevkisinde orman işçisi olarak çalışan Mahmut Şahin, yürüyüş için çıktığı bölgede kayboldu.
Şahin'den haber alamayan diğer işçiler, Taşlıca Jandarma Karakol Komutanlığı'na başvurarak, yardım istedi. Bunun üzerine arama kurtarma çalışması başlatan jandarma ekipleri kayıp orman işçisini Oymapınar Barajı bölgesinde bir barakada buldu.
Kaybolduğu bildirildikten bir gün sonra bulunan Şahin, ormanda biraz yürümek istediğini, havanın kararmasıyla yolunu kaybettiğini, üşüdüğü için de bulduğu bir barakaya sığındığını söyledi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
Son Haberler
- 13:30
- 13:24
- 13:22
- 13:26
- 13:18
Sıradaki Haber
Kooperatif kuran Kastamonulu kadınlar lavanta üretimine başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz