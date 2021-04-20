Türkiye'nin örtü altı tarımında önemli yere sahip Antalya'da çiftçiler, ramazanda da kesintisiz üretim için günün büyük bölümünde sera ve tarlalarında ter döküyor.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Antalya'da üretim, ramazan ayında da hız kesmeden devam ediyor. Sahuru yaptıktan sonra sabahın ilk ışıklarıyla seralarının yolunu tutan çiftçiler, iftar saatine kadar sera ve tarlada çalışıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında eldiven giyerek, maske takarak seralara giren üreticiler, sosyal mesafeye de özen gösteriyor.

Patlıcan, biber, domates, salatalık, yeşillik gibi sebzelerin ve kesme çiçeklerin yer aldığı seralarda ürünlerinin bakımını yapan, hasat eden çiftçiler, günün büyük bölümünü nem ve sıcağa rağmen seralarda geçiriyor.

Çiftçiler, iftar saatine kadar çalışarak, yetiştirdikleri ürünlerini Türkiye'nin dört bir köşesindeki vatandaşlara ulaştırmak için çabalıyor. İç pazarda yoğun talep gören ürünler, farklı ülkelere de ihraç ediliyor.

"Ramazana girdik bizim için zorlu mesai başladı"

Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova bölgesinde 15 yıldır üreticilik yapan Menderes Mahalle Muhtarı Mehmet Eren, AA muhabirine, Altınova bölgesinde kavun, karpuz, salatalık, patlıcan, domates başta olmak üzere her türlü sebze ve meyvenin yetiştirildiğini belirtti.

Çiftçilerin ziraat mühendislerine danışarak üretim yaptığını aktaran Eren, "Ürünlerimizde hormon, ilaç kalıntısı kesinlikle yok. Ramazana girdik bizim için zorlu mesai başladı. Uzun süre çalışınca susuzluk yaşıyoruz. Alın terimizle üretim yapıyoruz. Zor şartlarda paramızı helalinden kazanıyoruz. Yurt dışına da ihraç ediyoruz. Türkiye'nin yaş sebze meyve ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyoruz." dedi.

Üreticilerden 45 yaşındaki Fatma Koç ise 10 yaşından bu güne seralarda çalıştığını söyledi. Üretimi eşiyle sürdürdüğünü belirten Koç, "Hijyene önem veriyoruz. Güneş doğmadan seralara geliyoruz. Günün en az 12 saatini, seralarda alın teriyle çalışarak geçiriyoruz. İftara kadar üretim yapıyoruz. Vatandaşımız temiz temiz tüketsin istiyoruz. Susuzluk, yorgunluk bizi ramazanda zorluyor. Rabb'im yardım ediyor, dayanma gücü veriyor." ifadelerini kullandı.

"Bereketli bir yıl geçirdik"

Aynı mahallede 26 yıldır çiftçilik yapan Salih Koç da salgına rağmen üretime hiç ara vermediklerini söyledi.

Ramazanda seralarda üretim yapmanın zorluğuna değinen Koç, "Sahura kalkıyoruz, oruçlu olduğumuz için sabah çok erken geliyoruz. Öğleden sonra biraz zorlanıyoruz, hem sıcak oluyor hem yoruluyoruz. Bereketli bir yıl geçirdik, maddi olarak da iyiydi. Yurt dışına da gönderiyoruz. Mühendislerimizin eşliğinde kalıntısız, ilaç kullanmadan üretim yapıyoruz. Vatandaşımız gönül rahatlığıyla tüketebilir." diye konuştu.

Oya Tat ise salgın sürecinde Kovid-19 tedbirleri alarak üretim yaptıklarını, maskesiz, eldivensiz seralara girmediklerini ifade etti.

Seralarda uzun süre çalışmak zorunda kaldıklarını anlatan Tat, "Seraların içinde sıcaklık 35-40 dereceyi buluyor. Bizi ramazanda susuzluk çok zorluyor. Domatesleri bombus arılarıyla ilaç kullanmadan üretiyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Vatandaşlarımız özellikle hijyene, sosyal mesafeye dikkat etsin. Biz onlar için burada üretim yapıyoruz." dedi.