Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Mithat Paşa Mahallesi'nde, bisikletli Lütfi G'ye tabancayla ateşe edip kaçtı.
Bacağından yaralanan Lütfi G, 112 Acil Servis ekiplerince tarafından Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.
Polis, bisikletle kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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