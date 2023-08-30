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Güncel
AA 30.08.2023 13:35

Aksaraylı gurbetçi yıllardır rengarenk giyiniyor

Hollanda'da yaşayan 64 yaşındaki Aksaraylı gurbetçi Kadir Demir, ruh halini yansıttığını düşündüğü rengarenk giysilerinden yıllardır vazgeçmiyor.

Aksaraylı gurbetçi yıllardır rengarenk giyiniyor
[Fotograf: AA]

Demir, küçük yaşta babasıyla Hollanda'ya gittikten sonra renkli kıyafetlere ilgi duymaya başladı.

Renkli kıyafetler giymeye başlayınca çevresinde "Modacı Kadir" olarak tanınmaya başlayan Demir, Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki evinin dolabında yeşil, mavi, pembe takım elbiseler bulunduruyor, renk çeşitliliğini ayakkabı, aksesuar ve kravatlarında da tercih ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Renkli kıyafetlerle kendisini iyi hissediyor

Kıyafetleriyle dikkat çeken Kadir Demir, renkli kıyafetleri ilk çocukken Hollanda'da gördüğünü, 12 yaşından sonra da giyim tercihini bu doğrultuda yaptığını söyledi.

Giyim tarzından dolayı bazen farklı tepkilerle karşılaşabildiğini aktaran Demir, kimseye aldırış etmediğini, kendi zevklerine ve tarzına göre hareket ettiğini dile getirdi.

Demir, yurt dışından getirdiği kumaşları Aksaray'daki terzisinde tercihine göre gömlek ve pantolon diktirdiğini kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kıyafetlerine özenle baktığını, kimseye teslim etmeden kendisinin yıkayıp, ütülediğini vurgulayan Demir, "Kıyafetlerimin renklerine uyumlu saat, tespih ve yüzüklerim var. Ayakkabılarımı da elbiselerim gibi özenle seçiyorum. Kıyafetlerimin rengine uyumlu 48 çift ayakkabım ve kemerim var. Hollanda'da küçük bir defileye çıkacağım. Renkler, ruh halime yansıyor. 64 yaşında olmama rağmen hiçbir şeyi stres yapmıyorum. Canlı renkler giydikçe stresim azalıyor."diye konuştu.

"Ruhumun içindeki renkliliği kıyafetlerimle dışarıya yansıtıyorum"

En çok kırmızı ve beyaz renkleri giymeyi sevdiğine değinen Demir, bazen günde üç kez kıyafet değiştirdiğini söyledi.

Çoğu kişinin farklı tarz renkleri giyinmeye cesaret edemediğini anlatan Demir, "Cesareti olan giysin. Ben alıştım, çünkü uzun zamandır böyleyim. Kim gülerse gülsün benim için sorun değil. Ruhumun içindeki renkliliği kıyafetlerimle dışarıya yansıtıyorum. Bana bazen sadece eşim tepki gösteriyor. Çocuklarım ve torunlarımın gözü alıştığı için bir şey demiyor. Herkes dilediği farklı rengi giysin, renkli giyinmek çok normal." ifadesini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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