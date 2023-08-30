Kars’ta barajın suları çekildi, cami ortaya çıktı

Kars'ta, hava sıcaklıkları ve baraj kapaklarının açılmasıyla suları çekilen Kars Barajı'nın altında kalan eski Boğazköy gün yüzüne çıktı.

Boşaltılmadan önce yaklaşık 500 kişinin yaşadığı köydeki Boğazköy Camii, köy okulu ve eski evlerin kalıntıları ortaya çıktı.

"Yıkılan camiye çok üzüldüm"

Boğazköy’de suların çekilmesiyle ortaya çıkan yıkılmış vaziyetteki camiye çok üzüldüklerini ifade eden vatandaşlar, "Merkez Boğazköy’ün köy camisi. Sular çekildi, cami ve okul ile kalıntıları gün yüzüne çıktı. İnsan üzülüyor. Çocukluğumun geçtiği yerler, ibadet ettiğimiz yer. Köyün camisi, acı-tatlı anılarımızın olduğu yer. İnsan üzülüyor. Sular altında kalmıştı, şu anda gün yüzünde. Yıkılmış, yıkılması daha çok insanı üzüyor" dedi.