Açık 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 29.02.2024 15:47

Aksaray’da polisin operasyonunda silahlar ve tarihi eser ele geçirildi

Aksaray’da silah ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir ikamete operasyon düzenleyen polis, 3 ruhsatsız tabanca ile 29 adet tarihi eser sikke ele geçirdi.

Aksaray’da polisin operasyonunda silahlar ve tarihi eser ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Kaçakçılık ve silah ticareti çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şahsın ruhsatsız silahlar ile tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri, kimlik ve ikamet bilgilerini tespit ettiği M.G. isimli şahsı takibe aldı.

2 gün süren teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgularla operasyon için düğmeye basan KOM ekipleri, şahsın ikametine baskın yaptı.

Şüpheli M.G. yakalanarak gözaltına alınırken, ikamette yapılan aramada 29 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 3 adet ruhsatsız silah ve 14 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Aksaray
Sıradaki Haber
Tunceli'de bağımlılıkla mücadele eğitimleri devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:47
Gazze Şeridi'nin kuzeyine uçaklarla insani yardım bırakıldı
16:42
BM, Fransa'nın çevreci eylemcilere müdahalesinden endişeli
16:31
İstanbul'da drift yapan sürücüye 39 bin 220 lira ceza
16:29
Bakan Fidan Kazak mevkidaşı Nurtleu ile görüştü
16:40
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve tesisleri yıktı
16:22
ABD'de kuzeniyle onun kız arkadaşını öldüren hükümlü zehirli iğneyle idam edildi
Beyşehir Gölü'nden kanala akan balıklar, görevlilerce toplanıp tekrar sulara salındı
Beyşehir Gölü'nden kanala akan balıklar, görevlilerce toplanıp tekrar sulara salındı
FOTO FOKUS
Yüksekova'nın çehresi değişti
Yüksekova'nın çehresi değişti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ