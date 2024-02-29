Tunceli'de bağımlılıkla mücadele eğitimleri devam ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve dünyanın en yaygın önleyici hizmeti olan Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin il bazlı değerlendirmelerine göre, yurt genelinde 5 tam puan alan Tunceli, Türkiye'de 6’ncı sıraya girdi.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sokak taramaları ve kamu kurumlarından teyit edilen verilere göre Tunceli'de dilendirilen, çalıştırılan çocuk bulunmadığı belirtildi.

Çocuk ve gençlerin önlenebilir her türlü riskten korumak için hem kırsal alanda hem de kent merkezinde mobil ekipler tarafından, başta bağımlılık olmak üzere bir çok konuda rehberlik hizmetleri devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yeşilay Cemiyeti tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan formatörler aracılığıyla eğitimler, kurum bakımında kalan 15 yaş üstü çocuklar, bakıcı personeller, diğer kamu personellerine ve eğitim talep eden tüm kurumlara verildiği açıklandı.