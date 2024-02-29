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Güncel
AA 29.02.2024 15:42

Bitlis'te "Bir Darbenin Anatomisi 28 Şubat Üzerine Mülahazalar" konferansı düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi'nde "Bir Darbenin Anatomisi 28 Şubat Üzerine Mülahazalar" konulu konferans düzenlendi.

Bitlis'te "Bir Darbenin Anatomisi 28 Şubat Üzerine Mülahazalar" konferansı düzenlendi
[Fotograf: AA]

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferit İzci, Türkiye'de tarih boyunca çeşitli darbelerin yaşandığını hatırlattı.

"Hayatta varlık sebebimiz olan değerlerimiz ve bunlar uğruna yapılacak olan mücadelelerin hepsi strateji gerektirir." diyen İzci, değerler uğruna her zaman mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

28 Şubat post modern darbesinde başörtülü öğrencilerin yaka paça üniversitelerden atıldığını hatırlatan İzci, "O öğrenciler her zaman inandıkları değerler uğruna mücadele edecekler, onlara inanmayanlar da her fırsatta kin ve nefretlerini kucaklar. 1924 anayasası sivil bir anayasa gibi gözükse de Anadolu coğrafyasında hakim olan değerlerde çok fazla kendine yer bulmayan bir anayasadır. 1961 ve ardından 1982 darbesi oldu. Bu coğrafyada darbelerin sonu gelmez oldu. Bu coğrafyada kendilerine yer bulmuş olanlar bunu cüret ve alışkanlık haline getirmişlerdi. Bunlara karşı verilen mücadele artık meyvelerini verdi. Sizler o mücadelenin meyvelerisiniz." diye konuştu.

Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş da "Sincan'da tanklar paletlerle indirilerek bu ülkenin düşünce dünyasına bir darbe indirdiler. Bin yıl süreceğini iddia ettiler. Fakat bin yıl sürmeyeceğini ve sürdürülemeyeceğini siz değerli gençler bugün duruşunuzla ortaya koydunuz." dedi.

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