Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 14:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aksaray’da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
[Fotoğraf: İHA]
Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısı etkisini artırarak kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısı etkisini artırarak kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısı etkisini artırarak devam eden kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Aksaray - Ankara ve Nevşehir karayollarında da etkili olan kar yağışı trafikte de aksamalara neden oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri karayollarında güvenlik önlemleri aldı.
Kar yağışı bölgesel olarak halen devam ediyor.
Etiketler: Aksaray Kar Yağışı
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