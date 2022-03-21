Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 14:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yalova'da asma tavanda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki bir fabrikanın asma tavanında sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki bir fabrikanın asma tavanında sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, bir fabrikanın asma tavanından kedi sesleri duyan çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Fabrikaya gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, önce kedilerin yerlerini tespit etti.
Ardından bölgedeki ahşap duvarı kıran ekipler, 2 yavru kediyi bulundukları alandan çıkardı.
Çevrede anne kediyi bulamayan ekipler 2 yavruyu Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.
Etiketler: Yalova İtfaiye Sokak Hayvanları
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