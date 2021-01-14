Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 04:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi ve ilçelerinde akşam üzeri yağmaya başlayan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.
Etkisini artıran kar yağışı ve sis nedeniyle Aksaray-Ankara, Aksaray-Adana ve Aksaray-Konya kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürütüyor.
[Fotoğraf: AA]
Aksaray Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kentte kar yağışının hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz