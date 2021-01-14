Etkisini artıran kar yağışı ve sis nedeniyle Aksaray-Ankara, Aksaray-Adana ve Aksaray-Konya kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Aksaray Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kentte kar yağışının hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.