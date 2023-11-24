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Güncel
İHA 24.11.2023 11:22

Aksaray'da jandarma ekiplerinden motosiklet denetimi

Aksaray’da motosiklet sürücülerine yönelik uygulama ve denetim yapan jandarma ekipleri kurallara uymayan sürücülere ceza kesti. Tescili olmayan onlarca motosiklet trafikten men edildi.

Aksaray'da jandarma ekiplerinden motosiklet denetimi

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri İçişleri Bakanlığının talimatıyla motosiklet ve sürücülerine yönelik denetim yapıyor.

Aksaray’da ilçe, belde ve köy yollarında görev alan jandarma ekipleri motosikletleri bir bir durdurarak kontrolden geçirdi. Trafik jandarması ekipleri, sürücülerin ehliyet, ruhsat, kask ile motosikletlerin tescil kontrolünü yaptı. Kontrolden geçirilen motosiklet sürücülerinin birçoğunun kurallara aykırı seyrettikleri belirlenirken onlarca motosiklet trafikten men edilerek sürücülere cezai işlem uygulandı. Trafikten men edilen motosikletler çekici marifeti ile otoparka çektirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

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