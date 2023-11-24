Lapsekili çiftçiler tarımsal sulamada sayaç kullanımıyla ilgili bilgilendirildi

AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Genel Meclisi Üyesi Halil Özer, DSİ Balıkesir Bölge Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yılmaz, DSİ 252. Şube Müdürü Uğur Gürsel Altay, DSİ Çanakkale İşletme Bakım Başmühendisi İmdat Bozkaya, Ayvacık Sulama Birliği Başkanı Recep Osman, Lapseki Sulama Birliği Başkanı Murat Tuncer ile meyve üreticilerinin yoğun bulunduğu Yeniceköy köyündeki kahvehanede üreticilerle bir araya geldi.

Toplantı öncesinde konuşan Engin, "Yenice köyümüzün başlı başına birkaç sorunu var. Bu nedenle buradayız. Bu konularda birtakım çalışmalarımız oldu, inşallah son noktaya geldik. Önümüzdeki dönem arazide geçmeyi hedeflediğimiz sulama sistemindeki sayaç uygulaması hakkında yetkililerimiz sizleri bilgilendirecek." dedi.

DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı:

"Bölge Müdürlüğü olarak görev alanımızda iki il var: Balıkesir ve Çanakkale. Balıkesir ve Çanakkale illeri kapsamında 30’u aşkın ilçe ve yaklaşık 1600 köyümüz var. Bu köylerimize her yıl yatırım programı çerçevesinde hizmet götürmeye çalışıyoruz. Gördüğüm kadarıyla Yeniceköy biraz daha şanslı bu noktada, birçok hizmetimiz olmuş. Burada barajımızdaki suyun etkin ve verimli kullanmak; bütün maksadımız bu. Birkaç yıldır suyun etkin ve verimli kullanımı konusunda devletin birtakım çalışmaları var. Su kayıplarını azaltmak yani kısacası suyun bir damlasını dahi zayi etmeden kullanmak. Dünyanın her yerinde son yıllarda kuraklık var. Bunun için buradayız."

Katılımcıların sorularının yanıtlandığı toplantının ardından ilçe merkezinde Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın da katılımıyla meyve üreticiyle ayrı bir toplantı gerçekleştirildi.