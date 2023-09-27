Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Aksaray Nevşehir yolu Çiftlik Mahallesi 6338 Sokak girişinde meydana geldi.



Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden K.O. idaresindeki otomobil, Hasas Mahallesinden kara yoluna çıkan H.A.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil hurdaya döndü.



Meydana gelen kazada sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunan sürücünün eşi E.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.