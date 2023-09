Pamukkale, Avrupa medyasının gözdesi oldu

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Ulusal kanalların ve yabancı Avrupa medyasının Pamukkale ilçemize gelerek program yapması, ülkemizin turizm değerlerinin ön plana çıkartılması açısından gerçekten çok önemli bir yere sahip” dedi.



Pamukkale Belediyesi, hem beyaz suyuyla hem kırmızı suyuyla, sınırları içerisindeki tarihin eşsiz güzelliklerini de içinde barındıran, ilçenin turizmine katkı vermek adına her fırsatı değerlendiriyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Polonya’nın TVN kanalında Asia Ekspress adıyla yayınlanan programa konuk olarak, hem Denizli’nin hem de Pamukkale’nin güzelliklerini anlatarak, tüm Avrupalıları Türkiye’ye ve Pamukkale’ye davet etti.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, formatıyla Avrupa ülkelerinde çok sevilen ve Fransa, Romanya, İtalya ve son olarak Polonya’da yayınlanmak üzere Pamukkale’de çekimleri gerçekleştirilen programa konuk olarak, Avrupa medyasının Pamukkale’ye gelerek program yapmasının önemine değindi.



"Pamukkale olarak Avrupa ülkelerinde yayınlanan çok güzel bir yarışmaya ev sahipliği yapıyoruz"



Aynı formattaki yarışma 2020 yılında Fransa için, 2021 yılında da Romanya ve İtalya çekimleri için hem Pamukkale’yi hem de Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nı tercih etmişti. Diğer ülkeler adına gerçekleştirilen çekimlerde olduğu gibi, Polonya çekimlerinde de hem yarışmacıları hem yapımcılara desteğini esirgemeyen ve programa konuk olan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak yine ilimizin, ilçemizin tanıtımı için güzel bir faaliyete daha imza atmış olduk. Pamukkale olarak Avrupa ülkelerinde yayınlanan çok güzel bir yarışmaya ev sahipliği yapıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana 4 yıldır bu yarışmaya ev sahipliği yapıyoruz. İlk yarışmamızı 2020 yılında Fransa için çekmiştik. Fransa’da halk tarafından sevilen bir yarışma oldu. Sonrasında Romanya ve İtalya için yarışma çekimlerimizi gerçekleştirdik. En son olarak da Polonya için bir çekimler gerçekleştirildi. Yarışmanın ayaklarından bir tanesinin de Pamukkale ilçesinde olması ülkemizin turizm değerlerinin ön plana çıkartılması açısından gerçekten çok çok önemli bir yere sahip. Bunları önemsemek lazım. Bu işlerde de gayret göstermek lazım. Çünkü Pamukkale gibi dünya markası bir değerimiz var deyip, nasıl olsa onu tanıyor diye düşünüp, arkasından hiçbir iş yapmadığımız takdirde, tanıtımına dair adımlar atmadığımızda maalesef o turistlik rekabette geride kalmayı da yaşayabiliriz. Bunun önüne geçmek için biz de her türlü argümanı, her türlü tanıtım faaliyetini kullanıyoruz” dedi.