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Güncel
AA 23.04.2024 23:25

Aksaray'da çocuklar 23 Nisan coşkusunu uçurtma şenliğiyle yaşadı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

Aksaray'da çocuklar 23 Nisan coşkusunu uçurtma şenliğiyle yaşadı

Hükümet Konağı önünde yapılan program sonrası öğrenciler, veliler ve vatandaşlar Tuz Gölü'ne giderek uçurtma şenliğine katıldı.

Etkinliğe katılanlar, hem piknik yaptı hem de farklı renklerdeki uçurtmaları uçurdu.

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, bembeyaz Tuz Gölü'nün rengarenk uçurtmalarla renklendiğini söyledi.

Bu anlamlı günde çocuklara böyle bir etkinliği çocuklara hediye ettiklerini belirten Zavlak, şunları kaydetti:

"Tuz Gölü'nün eşsiz manzarası altında uçurmalarını uçuran çocuklarımız adeta renk cümbüşü oluşturdu. Aileler evden yaptıkları yiyeceklerle pikniklerini yaptı. Tüm misafirlerimize yemek ve dondurma ikramında bulunduk. Eskil ilçesi Tuz Gölü ile yeni bir dönem açacak. İnşallah bundan sonraki süreçte sosyal belediyeciliği ön plana çıkartıp birçok program yapacağız."

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer ise etkinliğe yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını çocuklar için çok güzel bir etkinliğin olduğunu ifade etti.

Öğrenci Fatma Ceylin Kılıçer de Tuz Gölü'ne daha önce hiç gelmediğini, bu sayede göle gelerek görme fırsatı elde ettiğini bildirdi.

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