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Güncel
İHA 23.04.2024 22:59

Çelik Kanatlar Rize'de çocuklar için uçtu

Jandarma Havacılık Komutanlığı'na bağlı Jandarma Çelik Kanatlar gösteri ekibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Rize'de gösteri yaptı.

Çelik Kanatlar Rize'de çocuklar için uçtu

Jandarma Havacılık Komutanlığı'na bağlı Jandarma Çelik Kanatlar gösteri ekibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Rize'de gösteri yaptı.

Düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne olurken vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Çelik Kanatlar’ın Rize semalarında ki gösterisini izleyen vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt alarak fotoğraf çekildi.

“Türkler çılgındır”

Helikopterlerin hareketlerini izlerken çok gurur duyduğunu ifade eden Aziz Erdoğan, “Gerçekten gurur vericiydi. Çok güçlü bir devletimiz var. Bunun daha sık olmasını istiyoruz. Gerçekten insanların tüyleri diken diken oluyor. Gerçekten çok gurur duydum. Allah devletimize zeval vermesin. Gerçekten çok güzeldi. Türkler çılgındır” ifadelerini kullandı.

“Çok gururlandım”

Kendileri için yapılan gösterinin çok güzel olduğuna vurgu yapan Berat Ozan Gezer, “Bu gösteri bu kadar güzelse eminim jetlerle daha da güzel oluyordur. Başkomutanları çok iyi eğitmiş. Çok gururlandım. Bazıları bu hareketleri çok yapamaz ama bizim askerlerimiz yapıyor. Bizim Türklerin gücü çok harika” şeklinde konuştu.

“Bu kadar büyük olacağını düşünemezdim”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için unutulmayacak bir gün olduğunu belirten 11 yaşındaki Duru Fidan, “Hepsi çok muazzam. Pilotların ilgisi çok güzel. İstediğimiz gibi içeri girip fotoğraf çekilebiliyoruz. 23 Nisan için unutulmaz bir an. Bu kadar büyük olacağını düşünemezdim. İnsanın aklına sıkamayacaklar kadar büyükler. Özellikle helikopterin uçurulduğu bölümler insanın çok ilgisini çekiyor” dedi. 

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