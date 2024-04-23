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Güncel
İHA 23.04.2024 23:10

Ağrı'da ilk defa sinemaya giden çocuklar unutulmaz bir 23 Nisan yaşadı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı köylerde yaşayan çocuklara unutulmaz bir şekilde kutlattı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in talimatıyla sinema ve park keyfi yaşayan çocuklar, bayramı coşkuyla kutladı.

Ağrı'da ilk defa sinemaya giden çocuklar unutulmaz bir 23 Nisan yaşadı

Köylerde yaşayan ve ilk defa sinemaya giden çocuklar, sinema salonunda mısır ikramıyla keyifli bir film izleme imkanı buldu.

Filmin ardından yemeğe götürülen çocuklar, daha sonra Millet Bahçesi'ne götürüldü. Burada oyunlar oynayarak, eğlenen çocuklar, 23 Nisan'ı doyasıya kutladı. Heyecan ve mutluluklarını İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle paylaşan çocuklar, bu özel gün için kendilerine unutulmaz bir deneyim yaşatan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'e teşekkür etti. Etkinliğe katılan çocuklar, sinema ve Millet Bahçesi'nde yaşadıkları keyifli anları aileleriyle de paylaşarak 23 Nisan'ı unutulmaz kıldı.

Kökrek ise yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda milli egemenliğin ve çocuklara armağan edilmiş bir bayram olduğunu vurguladı. Köylerde yaşayan çocukların da bu coşkuyu yaşaması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Kökrek, "Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, onlara sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat dilerim" dedi. 

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