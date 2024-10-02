Aksaray'da büyük Türk düşünürü Yunus Emre'yi anma etkinliği düzenlendi

Kırşehir ve Aksaray Valiliklerince Yunus Emre'nin anıt mezarında düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua okunarak çilehane ziyaret edildi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk İslam Coğrafyasında asırlardır Yunus Emre'nin konuşulduğunu belirtti.

Yunus Emre'nin bir gönül insanı olduğunu ifade eden Kumbuzoğlu, şunları söyledi:

"Yunus'un gezdiği, yaşadığı ve ayak bastığı bu topraklarda hep birlikte anma etkinliği düzenliyoruz. Belki de Yunus'un şiirlerini yazdığı yerlerdeyiz. Yunus Emre her yerde aslında herkesin yüreğinde. Hepimiz aslında birer Yunus olabilsek. Dünya Yunus'u anlasa hiçbir sorun kalmaz. Bu topraklar çok kutsal topraklar. Yanı başımızda Ahi Evran Kırşehir'de, Hacı Bektaşı Veli Nevşehir'de, Yunus Emre ve Tabduk Emre burada. Bu topraklarda heyecan duymamak mümkün değil. Bu mekanı çok güzel bir şekilde yaptık. Burayı hep birlikte yaşamamız ve yaşatmamız gerekiyor. Yunus Emre'yi iyi anlamamız gerekiyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz sevgili gençlerle burayı iç içe yapmamız gerekiyor. Büyük Türk Mutasavvıfı Yunus Emre'ye Allah'tan rahmet diliyorum."

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise Anadolu topraklarını fikirleriyle yoğurarak kendilerine vatan olmasını sağlayan mana erenlerinden birisinin de Yunus Emre olduğunu ifade etti.

Yunus Emre'nin, tasavvuf geleneğinin manevi ikliminde yetiştiğini ve çıktığı aşk yolculuğunda hakkı arayarak Allah'a layık bir kul olmayı hedeflediğini anlatan Demiryürek, şunları kaydetti:

"Yunus Emre, Tabduk Emre'nin dergahında 40 yıl pişti. Bu bölgede Yunus sevgi, aşk ve hoşgörünün en büyük mihmandarı oldu. Yunus'a göre hayatın özü sevgidir. Sevgisiz gönüllerin hep taştan farksız olduğunu dile getirmiş. İnsanları ayrılıklara sevk eden kin, nefret ve düşmanlık gibi olumsuz duyguları yok edecek olan yegane varlığın sevgi olduğunu belirtmiştir. Yunus Emre'nin güzel Türkçemizin de mimarlarından birisidir. İslam'daki tüm güzellikleri aşk süzgecinden geçirerek şiirlerine ve ilahilerine döken Yunus Emre, çağdaşlarının aksine Anadolu insanına anlaşılmayan ve karmaşık ifadelerle hitap etmek yerine halk diliyle ulaşmayı tercih etmiştir."

Program Yunus Emre şiirlerinin okunması ve alıç dağıtılmasının ardından sona erdi.