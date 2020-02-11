Haber Giriş: Kaynak: AA
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA]
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.46'da Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 14,7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 178 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine, "Girit Adası açıklarında ve yer kabuğunun derinliğinde oluşmuş bir deprem. Marmaris açıklarında olduğu belirtilen deprem ilçemizde hissedilmedi. Depremle ilgili herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.
Etiketler: Akdeniz girit adasıSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 13:50
Son Haberler
- 14:32
- 14:29
- 14:22
- 14:20
- 14:15
Sıradaki Haber
Terörün pençesinden oğullarını kurtaran aile, sevinçlerini Diyarbakır anneleriyle paylaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz