Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ceylanlı Mahallesinde yaşayan Mehmet Akay, eşinin engelli olduğunu ve tekerlekli sandalye almak için maddi durumunun elverişli olmadığını Başkan Yalçınkaya'ya anlattı.

Ailenin talebine duyarsız kalmayan Yalçınkaya, tekerlekli sandalye temin edilmesi talimatını verdi ve kısa sürede aileyi evinde ziyaret ederek sandalyeyi hediye etti

Sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini vurgulayan Yalçınkaya, "İnsani taraflara önem veriyoruz. Bu bacımızın tekerlekli sandalye ihtiyacını temin ettik. Kendilerini ziyaret ettik. Hayırlı olsun. Sağlık, afiyet diliyorum. İnşallah güzel günlerde kullanır. İnşallah bir an önce ayağa kalkar, buna da ihtiyaç kalmaz. Öyle dua ediyoruz. Allah Şafi ismiyle her şeyden daha üstündür, sandalyeden de ilaçtan da… İnşallah Rabbimin adıyla şifasını bulur, bu sıkıntısından kurtulur." ifadelerini kullandı.

Akay ailesi de desteklerinden dolayı Yalçınkaya'ya teşekkür etti.