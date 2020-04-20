Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 9 milyon 600 bin lira maliyetle 23 bin 25 metrekare alanda yapılan Akçaabat Millet Bahçesinde, millet kıraathanesi, biyolojik gölet ve çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, çardaklar, süs havuzu, spor alanları, bitki, peyzaj ve sosyal donatılar bulunuyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçeye çok güzel bir bahçe kazandırıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyük oranda tamamlanan millet bahçesinin kısa süre içinde hizmete açılmasını beklediklerini kaydeden Ekim, "Çok güzel bir proje oldu. Daha çok yeşil alan olarak projelendirilen Akçaabat Millet Bahçesi ilçemize değer katacaktır. Bu projede öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız ve milletvekillerimize teşekkür ederim." ifadesini kullandı.