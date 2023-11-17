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Güncel
İHA 17.11.2023 11:12

Ahlat’ta mevsimin ilk karı yağdı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

Ahlat’ta mevsimin ilk karı yağdı

İlçede 2 gündür aralıklarla yağan yağmur yerini yüksek rakımlı köylerde kar yağışına bıraktı.

Sabah uyanan vatandaşlar yüksek dağ ve köylerin beyaza bürünen görüntüsüyle karşılaştı. İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Cemalettin köyünde de kar yağışı etkili olarak beyaza büründü. Köy halkı sabah uyandığında beyaz örtüyü görünce şaşırdı. Köydeki vatandaşlardan Cafer Cebe, “Bugün 17 Kasım Cuma yılın ilk karı yağdı. Cemalettin Köyü’de bu kardan nasibini almış oldu. Bizlerde artık yavaş yavaş üşümeye başladık. Bugünden sonrada kendimize dikkat etmemiz gerekir. Sıkı giyinmemiz gerekir” dedi.

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