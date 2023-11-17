Puslu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.11.2023 11:08

Kış kenti Erzurum'da "yetişmez" denilen zeytin geçim kaynakları oldu

Kışın çetin geçtiği, Türkiye'nin en yüksek rakımla illerinden Erzurum'un Oltu ilçesinde, 10 yıl önce Manisa'dan getirilerek "burada yetişmez" denilen 3 zeytin fidanı 2 bin ağaca ulaştı, vatandaşların geçim kaynağı oldu.

Kış kenti Erzurum'da "yetişmez" denilen zeytin geçim kaynakları oldu

İlçeye bağlı Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Hamit Polat, 10 yıl önce Manisa'nın Akhisar ilçesinden 3 zeytin fidanı getirtti.

Fidanlar, çetin kış şartlarının yaşandığı Erzurum'un mikroklima iklim özelliği taşıyan Ayvalı Mahallesi'nde komşularının "burada yetişmez" demesine rağmen toprakla buluşturuldu.

Fidanların toprağa uyum sağlayarak büyüdüğünü ve meyve vermeye başladığını gören mahalle halkının da bahçelerine yeni zeytin fidanları dikmesiyle Ayvalı'daki zeytin ağacı sayısı 2 bine ulaştı.

Sebze ve meyvecilikle geçimini sağlayan Ayvalı sakinleri için zeytincilik ise yeni bir gelir kapısına dönüştü.

Mahallede yeni bir sektörün gelişimini sağlayan Polat, 1980'li yıllarda ziyaret amacıyla gittiği Manisa'nın Akhisar ilçesinde gördüğü zeytin ağaçlarını mahallesinde olabileceğini ancak komşularının fidanların olgunlaşmayacağını söylemesi üzerine vazgeçtiğini söyledi.

"Ben kararımı verdim Allah da emeğimin karşılığını verdi"

Komşularına aldırış etmeden 10 yıl önce ilk defa zeytin ağacı fidanını Akhisar'dan getirttiğini anlatan Polat, "Fidanları diktik ilk 2 senesinde verim aldık. Artık her komşumuzun birer tane ikişer tane zeytin ağaçları var. Hepsi alabiliyor. O zaman insanlar kararsızdı. Ben kararımı verdim Allah da emeğimin karşılığını verdi. Erzurum'da ilk oldu" dedi.

Dikilen 3 fidanın mahallede sayının 2 bine ulaştığını dile getiren Polat, şöyle devam etti:

"Çalışmak ve toprakla uğraşmak çok güzel şey verim almak da daha güzel. Bu sene ortalama 450-500 kilo zeytinim oldu. Devamı gelecek diye düşünüyorum. Köylüye büyük bir destek oldu. Genellikle komşu köylere satılıyor. Şuan kilosu 125 lira 150 lira arasında satılıyor"

Kentte zeytinciliğin devam etmesini isteyen Polat, "burada olmaz" sözlerine katılmadığını, Erzurum'da her şeyin yetişebileceğini, çalışanın da karşılığını aldığını söyledi.

"Hamit ağabey zeytinleri getirdiğinde gülmüştük"

Mahalle muhtarı Musa Demir ise Erzurum'da tek zeytin üretiminin yapıldığı yerin Ayvalı Mahallesi olduğunu belirterek, "Hamit ağabey zeytinleri getirdiğinde gülmüştük. 'Ayvalı'da zeytin olur mu?' dedik ama şimdi ağaç başı 100-150 kilo zeytin alabiliyoruz. Zeytinin kalitesi de tadı da çok iyi. Yaygınlaşmaya başladı" diye konuştu.

Mahalledeki bir bahçede gerçekleştirilen zeytin hasadına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ise bölgenin mikro klima özelliği barındırdığını, 2023'te mahalleliye, 120 fidan zeytin desteğinde bulunulduğunu, Erzurum'da zeytin üretiminin başka örneğinin bulunmadığını belirtti.

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da 278 litre sahte içki ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
İsrail'den Gazze'deki işgali güney bölgelere de yayma sinyali
12:37
Bakan Özhaseki'den "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne katılım çağrısı
12:25
Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası
12:21
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
12:18
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı
12:38
Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı
Dünyanın en yaşlı çölüne yolculuk: Namib Çölü
Dünyanın en yaşlı çölüne yolculuk: Namib Çölü
FOTO FOKUS
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ