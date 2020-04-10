Gazi Mahallesi'nde yaşayan Ecrin ve Muhammet Emir kardeşler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadıkları için babaları Ramazan'dan, paralarını polisler aracılığıyla ilgili yerlere göndermesini istedi.

Ramazan Baba'nın 155'i arayıp durumu iletmesinin ardından, polis ekipleri eve geldi.

Sokağa çıkmadıkları için iki kardeşe teşekkür eden ekipler, çocuklara oyuncak verdi.

Çocuklarla bir süre sohbet eden polis ekipleri, daha sonra kumbarayı kardeşlerden alarak, Valilik bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti.