Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği Doğu Anadolu bölgesinde, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ile don olayı görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

"Çığ tehlikesine karşı tedbirli olun"

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23, Ardahan'da 20, Kars'ta 17, Erzurum'da 12, Erzincan'da 9, Iğdır'da 7 ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 6, Kars'ta 5, Erzurum'da 4, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de 3, Erzincan'da ise sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde kar erimesi ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.