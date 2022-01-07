Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'ndan Ordu yönüne giden 26 yaşındaki Ersoy Eşgünoğlu'nun kullandığı otomobil, Doğancı köyü yakınlarında yoldan çıkarak denize düştü.

İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen Giresun Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, yaralı sürücüyü denizden çıkardı.

Eşgünoğlu, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.