Ülkenin dört bir yanında tarihi anlatan eserleriyle şehir şehir gezen Çanakkale Mobil Müze Tırı, Tatvan’da vatandaşların hizmetine açıldı.

Çanakkale Savaşları'nda yaşananları günümüze aktaran savaş objeleri, materyaller, videolar ve döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgeler 7’den 70’e herkes tarafından yoğun ilgi gördü.

[Fotoğraf: İHA]

Müze 3 gün boyunca açık

1915 Çanakkale Savaşı'ndan günümüze kalan savaş eserlerinin sergilendiği Mobil Müze Tırına halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirten Mobil Müze Teknik ve Medya Sorumlusu Ali Aydın, “Tatvan ilçesinde ziyaretçilerimize mobil müzemizi açtık. Sosyal mesafeye uygun şekilde müze içerisine 10’ar ziyaretçi alıyoruz. Tatvan’da 3 gün boyunca açık olacak olan müzemize vatandaşların ilgisi bizi mutlu etti” dedi.